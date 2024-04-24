В Харькове произошел взрыв

Украинское издание «Общественные новости» («Суспільні новини») сообщило о взрыве в Харькове.

Публикация была размещена в 00:37 по мск.

Подробности не приводятся.

С 00:32 по мск в регионе звучит воздушная тревога. В 00:40 тревога была объявлена также в Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

До этого сообщалось о взрыве в Николаеве. Незадолго до этого взрыв произошел также в Кременчуге в Полтавской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.