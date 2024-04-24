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В Курской области объявлена угроза атаки БПЛА

Губернатор Старовойт сообщил об угрозе атаки БПЛА в Курской области

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Shutterstock

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об угрозе атаки БПЛА в Курской области. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

Тревога была объявлена в 23:31 по мск. Силы ПВО мобилизованы для отражения возможной атаки.

До этого силы ПВО сбили украинский дрон в Воронежской области.

Из-за регулярных обстрелов ВСУ в Курской области выпускникам разрешили сдать ЕГЭ и ОГЭ по желанию.

Глава региона напомнил, что в 2023 году подобная практика действовала в новых регионах и в шести муниципалитетах Курской области. В 2024 году этой возможностью могут воспользоваться все школы региона, сообщил губернатор.

По словам Старовойта, мера коснется 12 тыс. девятиклассников и около четырех тысяч учащихся 11 классов.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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