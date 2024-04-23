В Воронежской области сбили беспилотник самолетного типа

Средства ПВО сбили украинский дрон в Воронежской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что 23 апреля около 23.00 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен.

21 апреля ПВО перехватила два беспилотника над Брянской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее украинские войска атаковали станцию техобслуживания автомобилей в Каховке.