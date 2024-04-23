В Кремле прокомментировали задержание заместителя Шойгу

Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова», — заявил Песков.

Отдельно отмечается, что сам министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу был заранее проинформирован о готовящемся задержании своего заместителя.

До этого заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки.

Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России. Других подробностей Следственный комитет России не приводит.

Накануне сотрудники правоохранительных органов пресекли факт получения крупной взятки на оборонном предприятии Подмосковья.

Ранее в Самаре арестовали военного комиссара по подозрению в получении взяток.