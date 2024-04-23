В США не собираются возвращаться к ядерной гонке

Соединенные Штаты не планируют проводить новых ядерных испытаний, из-за опасения начала новой гонки ядерных вооружений. Об этом заявила помощник госсекретаря Мэллори Стюарт, передает ТАСС.

«Откровенно говоря, самый большой риск — это неконтролируемая, неограниченная гонка ядерных вооружений, которой никто не хочет, которая никому не нужна», — заявила Стюарт.

Она добавила, что правительство США в данный момент не собирается и не готово проводить новые ядерные испытания.

До этого исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провели встречу в Москве.

2 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ вступил в силу в день его публикации на официальных ресурсах.

Ранее в МИД РФ рассказали об ответе на возможные ядерные испытания в США.