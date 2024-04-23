Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США не собираются возвращаться к ядерной гонке

Госдеп: Соединенные Штаты не планируют проводить новых ядерных испытаний

close
100%
Reuters

Соединенные Штаты не планируют проводить новых ядерных испытаний, из-за опасения начала новой гонки ядерных вооружений. Об этом заявила помощник госсекретаря Мэллори Стюарт, передает ТАСС.

«Откровенно говоря, самый большой риск — это неконтролируемая, неограниченная гонка ядерных вооружений, которой никто не хочет, которая никому не нужна», — заявила Стюарт.

Она добавила, что правительство США в данный момент не собирается и не готово проводить новые ядерные испытания.

До этого исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провели встречу в Москве.

2 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ вступил в силу в день его публикации на официальных ресурсах.

Ранее в МИД РФ рассказали об ответе на возможные ядерные испытания в США.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами