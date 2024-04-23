Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Столтенберг высказался об угрозе войны для НАТО

Генсек НАТО Столтенберг: нынешний период не предвоенный, а более опасный

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг назвал нынешний период не предвоенным, а более опасным. Об этом глава блока заявил на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Варшаве, сообщает ТАСС.

«Про предвоенный период, нет, я считаю, что мы живем в более опасный период», – сказал Столтенберг. Он также отметил, что главная задача НАТО – это защита мира, и пока Соединенные Штаты и Европа работают вместе, все страны альянса в безопасности.

Столтенберг в ходе выступления подчеркнул, что НАТО не имеет планов по размещению ядерных вооружений на территории Польши.

Кроме того, генеральный секретарь военного блока заявил, что НАТО не хочет конфликтовать с РФ, но и от обеспечения собственной безопасности отказываться не собирается.

Ранее генсек НАТО призвал готовиться к затяжному украинскому конфликту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами