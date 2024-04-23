Столтенберг высказался об угрозе войны для НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг назвал нынешний период не предвоенным, а более опасным. Об этом глава блока заявил на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Варшаве, сообщает ТАСС.

«Про предвоенный период, нет, я считаю, что мы живем в более опасный период», – сказал Столтенберг. Он также отметил, что главная задача НАТО – это защита мира, и пока Соединенные Штаты и Европа работают вместе, все страны альянса в безопасности.

Столтенберг в ходе выступления подчеркнул, что НАТО не имеет планов по размещению ядерных вооружений на территории Польши.

Кроме того, генеральный секретарь военного блока заявил, что НАТО не хочет конфликтовать с РФ, но и от обеспечения собственной безопасности отказываться не собирается.

Ранее генсек НАТО призвал готовиться к затяжному украинскому конфликту.