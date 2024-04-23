В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры получил повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.

«Среди поврежденного — инфраструктурный объект», — написал он.

Других подробностей Лысак в сообщении не привел.

До этого сообщалось, что взрыв произошел в городе Харькове на северо-востоке Украины. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Министерстве обороны Российской Федерации, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Днепре сообщили о взрывах.