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На Украине выделили значительную сумму на оборонительные сооружения

Шмыгаль: Киев с начала года направил почти $1 млрд на оборонительные сооружения

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Andriy Dubchak/AP

Украина с начала 2024 года потратила почти $1 млрд на строительство оборонительных сооружений. Об этом в социальных сетях написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Сегодня более 8 млрд гривен [$201 млн, согласно курсу Нацбанка Украины — «Газета.Ru»] выделяем на строительство фортификаций. Таким образом, только с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей мы направили около 38 млрд гривен [около $955 млн — «Газета.Ru»]», — заявил Шмыгаль.

Масштабное строительство оборонительных рубежей началось на Украине после провала широко анонсированного летне-осеннего наступления в Запорожской области в 2023 году. В начале апреля правительство Украины приняло решение о выделении дополнительных $143,3 млн на сооружение оборонительных укреплений вдоль линии соприкосновения.

До этого спикер группировки Вооруженных сил Украины «Север» Вадим Мысник заявил, что украинская армия начала строить дополнительные полосы оборонительных сооружений в Черниговской и Сумской областях.

Ранее глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев выразил уверенность, что российская армия сможет преодолеть фортификационные сооружения ВСУ в районе Купянска.

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Операция на Украине
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