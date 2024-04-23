Экс-советник президента Украины назвал число солдат-дезертиров ВСУ

Из Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали свыше 100 тыс. солдат. Такие цифры назвал бывший советник президента Украины Алексей Арестович, чьи слова приводит украинский новостной портал «Политнавигатор».

«Из ВСУ фактически дезертировало более 100 тысяч украинских солдат», — заявил он.

По мнению экс-советника украинского лидера, прежде, чем требовать от людей защищать свою страну, необходимо создать государство, которое хочется защищать.

«Кто-то пробовал говорить всерьез со 100 тысячами уклонистов?» — задался риторическим вопросом Арестович.

Он также отметил, что большинство бойцов, уклонившихся от несения военной службы, добровольно явились по повестке о мобилизации и «отвоевали несколько боев».

«И потом он говорит: «Знаете что, ну вас на фиг, я сбегу». И таких 100 тысяч», — резюмировал бывший советник президента Украины.

В марте экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что количество отказывающихся участвовать в боевых действиях в рядах ВСУ увеличилось в пять раз.

Ранее сообщалось о новых трудностях ВСУ на севере ЛНР.