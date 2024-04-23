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Российские войска продвинулись юго-восточнее Работино

Рогов: российские войска продвинулись юго-восточнее Работино

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РИА Новости

Российские войска продвинулись юго-восточнее села Работино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

«Наши ребята продвинулись юго-восточнее Работино. Продвижение не менее 800 метров», — заявил Рогов.

По его словам, один опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен, еще один взят под контроль.

До этого стало известно, что российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и поразили 27 наблюдательных пунктов Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. Также отмечалось, что за прошедшие сутки ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике трех бригад украинских войск на Херсонском направлении. Подразделения ВСУ заметили в районе запорожского села Работино и недалеко от населенных пунктов Ивановка, Змеевка и Никольское в Херсонской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили об улучшении позиций на одном из направлений.

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