Украинский беспилотник атаковал регион РФ, его сбили

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались при помощи беспилотника самолетного типа атаковать Белгородскую область. Как сообщили в Минобороны РФ, дрон удалось сбить.

По данным ведомства, атаку по неустановленному объекту на территории России пресекли около 15:20 мск при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО).

23 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке БПЛА на село Безлюдовка, расположенное в Шебекинском городском округе. По его словам, в момент атаки украинский дрон детонировал и тем самым нанес ущерб коммерческому объекту. У здания оказался поврежден фасад. Гладков добавил, что в результате удара никто из местных жителей не пострадал.

В тот же день Минобороны РФ заявило, что средства ПВО сбили над Белгородской областью несколько снарядов системы залпового огня «Ольха».

Ранее в Правительстве России пообещали выделить 6 млрд рублей на поддержку Белгородской области.