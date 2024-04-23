Верховная рада проголосовала за закон о введении военной подготовки в школах

Верховная рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект о начальной военной подготовке учащихся средних общеобразовательных заведений к вооруженной защите. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа республики.

Целью закона является «совершенствование военной подготовки и военно-патриотического воспитания» украинской молодежи. Предмет «Защита Украины» предполагается ввести в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования. Программы для обучения новой дисциплине будут разработаны по согласованию с министерством обороны Украины.

Незадолго до этого Судебно-юридическая газета писала, что комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта выступил с инициативой о принятии закона о введении начальной общевойсковой подготовки в средних учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что детей в украинских школах начнут обучать управлению дронами и ориентированию.