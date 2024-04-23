Минобороны РФ рассказало о боях у села Червоная Диброва в ЛНР

Министерство обороны России в сообщается в сводке за 23 апреля рассказало об успехах группировки войск «Запад» в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Отмечается, что в ходе боевых столкновений в районе села Червоная Диброва Луганской Народной Республики подразделения российской армии заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Из военной техники потери противника включают 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20 и два автомобиля. Из живой силы — до двадцати военнослужащих.

23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили почти 500 тысяч военнослужащих, при этом украинские военные не смогли достичь поставленных целей во время контрнаступления.

Ранее Минобороны опубликовало кадры эвакуации трофейного танка Leopard.