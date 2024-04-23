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В зоне СВО ликвидировали пусковую установку американского ЗРК MIM-23 HAWK

Минобороны: ВС РФ уничтожили пусковую установку ЗРК MIM-23 HAWK производства США

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские бойцы вывели из строя пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) MIM-23 HAWK в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

По информации ведомства, за минувшие сутки военнослужащие страны поразили один склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В помещении находились дроны, которые использовала 113-я бригада территориальной обороны украинских войск.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США», — добавили в министерстве.

Также в заявлении подчеркивается, что за данный промежуток времени российские солдаты нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 115-ти районах боевых действий.

23 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в заседании коллегии военного ведомства страны, в ходе которого рассказал о расширении зоны контроля российских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Он отметил, что за последнее время военнослужащие страны взяли под свой контроль три населенных пункта в регионе — Богдановку, Новомихайловку и Первомайское.

Ранее бойцы ВС РФ подняли государственный флаг в донецком поселке Очеретино.

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