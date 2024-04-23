Российские войска продвинулись на запад от Авдеевки

Войска группировки «Центр» Вооруженных сил России улучшили тактическое положение в районе Очеретино, Новобахмутовки, Нетайлово и Бердычей на запад от Авдеевки. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение,а также отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й и 71-й егерских, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что успешные действия российские войска ведут на запад от недавно взятой Авдеевки, отодвигая украинские войска дальше от Донецка. В ходе боев Вооруженные силы Украины потеряли до 360 солдат, а также пять гаубиц.

До этого политолог Евгений Михайлов заявил, что захваченный у украинских военных в зоне проведения спецоперации танк Leopard может быть интересен российским инженерам.

При этом по своим боевым функциям такой танк не представляет для военных особого интереса.

Ранее источник в украинской разведке назвал танки Leopard бесполезными.