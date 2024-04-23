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ВС РФ ликвидировали около 500 украинских солдат в ДНР

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 500 военных и три танка в ДНР

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Thomas Peter/Reuters

Российские войска улучшили позиции в Донецкой народной республике (ДНР) и ликвидировали до 500 украинских солдат. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Юг» поразили личный состав и технику 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Парасковиевки, Константиновки и Острого.

Помимо живой силы, ВСУ также лишились трех танков, трех складов с боеприпасами, пяти автомобилей, одной БМП, 122-мм гаубицы Д-30 и 152-мм гаубицы «Мста-Б».

Всего с начала СВО российские войска уничтожили 592 самолета, 270 вертолетов, 22 633 дрона, 509 ЗРК, 15 824 танка и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин РСЗО и тысячи единиц другой техники.

23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции на Украине (СВО) ВСУ потеряли почти 500 тысяч военнослужащих.

Ранее стало известно о маскировке солдат ВСУ под обычных граждан на границе с РФ.

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Операция на Украине
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