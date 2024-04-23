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Американский аналитик рассказал о протестах в некоторых батальонах ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ряд батальонов ВСУ не выполняют приказы Сырского

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Thomas Peter/Reuters

Некоторые батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали отказываться выполнять приказы не только главнокомандующего Александра Сырского, но и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По словам эксперта, некоторые подразделения ВСУ Сырский перебросил на фронт, однако ему отказали. Джонсон считает, что такие эпизоды будут повторяться в украинской армии.

Эксперт отметил, что такие батальоны могут стать угрозой для самого Зеленского. Аналитик считает, что когда протестующие решат взять дело в свои руки из-за разочарования в главе страны или из-за неудач на фронте, то жизнь президента Украины может оказаться в опасности.

Джонсон при этом обратил внимание, что российские войска тем временем продолжают продвигаться вперед. Он предположил, что с улучшением погоды ВС РФ усилят наступление по всей линии фронта.

Накануне украинский генерал в отставке Сергей Кривонос признал потерю лучших украинских военных в Артемовске. При этом он отметил, что ВС России своих профессионалов правильно и активно используют.

Ранее министр обороны РФ Серей Шойгу сообщал, что ВСУ потеряли 500 тысяч военнослужащих с начала СВО.

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