На телевышке в Харькове могли быть системы наведения огня

В украинском Харькове на телебашне, разрушенной в результате удара, находилось координационное оборудование для систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

Также он не исключил, что на вышке могли быть и системы наведения, которые помогали украинским войскам наносить удары по территории Белгородской области.

Ганчев добавил, что сейчас власти Украины технически не в состоянии в кратчайшие сроки восстановить телевышку в Харькове, с которой можно было контролировать достаточно большую территорию.

250-метровая вышка была поражена на высоте 140 метров 22 апреля, к следующему дню она полностью разрушилась. Повреждены технические сооружения и телевизионное оборудование. В Харькове и ближайших окрестностях все еще нет цифрового телевидения. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в башню попала ракета.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.