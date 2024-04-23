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Шойгу оценил последствия вступления Швеции в НАТО

Шойгу: вступление Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряженность

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявил, что вступление Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряженность в регионе.

«Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях», — заявил министр.

Также Шойгу рассказал на заседании коллегии Минобороны, что доля современных образцов вооружения в войсках ПВО и ПРО составляет 82%.

Кроме того, министр обороны РФ заявил, что в настоящий момент в Европе проходит серия учений объединенных сил НАТО по отражению предполагаемой российской агрессии, в них задействованы десятки тысяч человек. Он также рассказал, что в Германии на базе объединенного европейского командования Вооруженных сил США развернут штаб «Группы содействия безопасности Украины».

Ранее в Норвегии заявили о подготовке к конфликту с Россией в Арктике.

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