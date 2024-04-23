Подпольщик рассказал о ситуации в Одессе после взрывов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины, а также, предположительно, склад с боекомплектами для ПВО, были уничтожены в Одессе. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, об этом говорили местные жители.

Украинские СМИ в ночь на 23 апреля сообщали о взрывах в Одессе.

Оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), отвечающее за южное направление, информировало о поражении складских помещений.

За день до этого пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в своих социальных сетях сообщала, что в порту Южный под Одессой третий день тушат пожар на объекте портовой инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.