Офицер ВСУ рассказал о работе дронов с искусственным интеллектом

Командир подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов заявил, что использование украинской армией БПЛА с искусственным интеллектом поможет преодолеть средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Его слова передает украинское агентство УНИАН.

«Скоро искусственный интеллект массово появится на FPV-дронах, которые имеют достаточно небольшую цену и могут быть эффективны», — поделился офицер.

Он добавил, что такие беспилотники смогут действовать полностью самостоятельно на завершающей стадии. Они также смогут преодолевать помехи, создаваемые РЭБ.

До этого специалисты Симбирского конструкторского бюро внедрили искусственный интеллект в камеры FPV-дрона «Пиранья».

В дроны встроена камера с AI-модулем, которая позволяет получать изображение в инфракрасном спектре при нулевом освещении.

Также компания-разработчик и производитель снайперского вооружения Lobaev Arms собиралась представить пушку-турель для защиты бронетехники от FPV-дронов.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.