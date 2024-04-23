Часть нового пакета помощи Украине от США находится на складах в Европе

Часть оборудования и предметов, которые США планируют передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, уже находится на территории европейских стран. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на неназванный американский источник.

«Пока американские официальные лица не говорят этого открыто <...> большая часть ее (помощи Украине от США. — «Газета.Ru») уже заранее размещена на складах в Германии и Польше», — говорится в материале.

В публикации уточняется, что благодаря этому Вашингтон сможет ускорить передачу некоторых составляющих пакета помощи Киеву.

При этом, по словам источника, в первую очередь Белый дом хочет отправить в зону конфликта боеприпасы. Но даже так Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся преодолеть преимущество российских войск по количеству используемых снарядов.

Журналисты со ссылкой на аналитиков отметили, что с большей долей вероятности украинские подразделения продолжат испытывать дефицит боеприпасов в предстоящие недели. То же касается средств противовоздушной обороны (ПВО).

20 апреля палата представителей США приняла законопроект о выделении нового пакета помощи Украине на сумму около $61 млрд. Ожидается, что в американском сенате голосование по документу состоится 23 апреля.

Ранее в Европейской комиссии (ЕК) оценили значимость новой помощи Украине от США.