В Крыму рассказали о мерах безопасности

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал исчерпывающими меры безопасности, которые действуют на территории республики. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

Он пояснил, что регион располагается близко к линии фронта. При этом все службы принимают необходимые меры по безопасности. Поэтому он гарантировал, что Крыму никакие сухопутные операции не угрожают.

До этого в интервью Аксенов заявил, что Крым предложит ужесточить федеральное законодательство в отношении мигрантов. Главной целью этого закона глава республики назвал обеспечение безопасности россиян. По его словам, в Крыму уже приняты некоторые ограничения касательно сфер работы трудовых мигрантов, в ходе рейдов правоохранителей выявляются лица, нахождение которых на территории России признано нежелательным.

Ответственность за все случаи ненадлежащего поведения и нарушение порядка мигрантами должна лежать на работодателе и распространяться на весь срок работы иностранцев в РФ, добавил глава Крыма.

Ранее стало известно, что на Крымском мосту усилят досмотры в преддверии праздников.