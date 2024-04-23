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В Крыму рассказали о мерах безопасности

Аксенов: Крыму не грозит сухопутная операция ВСУ

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал исчерпывающими меры безопасности, которые действуют на территории республики. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

Он пояснил, что регион располагается близко к линии фронта. При этом все службы принимают необходимые меры по безопасности. Поэтому он гарантировал, что Крыму никакие сухопутные операции не угрожают.

До этого в интервью Аксенов заявил, что Крым предложит ужесточить федеральное законодательство в отношении мигрантов. Главной целью этого закона глава республики назвал обеспечение безопасности россиян. По его словам, в Крыму уже приняты некоторые ограничения касательно сфер работы трудовых мигрантов, в ходе рейдов правоохранителей выявляются лица, нахождение которых на территории России признано нежелательным.

Ответственность за все случаи ненадлежащего поведения и нарушение порядка мигрантами должна лежать на работодателе и распространяться на весь срок работы иностранцев в РФ, добавил глава Крыма.

Ранее стало известно, что на Крымском мосту усилят досмотры в преддверии праздников.

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