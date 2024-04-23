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В ЕС проходят учения НАТО по отражению предполагаемой российской агрессии

Шойгу: в учениях НАТО принимают участие до 90 тысяч человек

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Дмитрий Харичков/РИА Новости

В настоящий момент в Европе проходит серия учений объединенных сил НАТО по отражению предполагаемой российской агрессии, в них задействованы десятки тысяч человек. Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Министр пояснил, что в Германии на базе объединенного европейского командования Вооруженных сил США развернут штаб «Группы содействия безопасности Украины».

«Прямо сейчас проходит серия учений объединенных вооруженных сил НАТО. В них участвует до 90 тысяч человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии. Альянс пытается усилить активность в Арктике», — сказал Шойгу.

21 апреля стало известно, что Литва и Польша начали учения по обороне Сувалкского коридора от России. В них задействованы 1,5 тыс. военных, в том числе из состава мотопехотной бригады «Жемайтия», около 200 единиц военной техники, а также военнослужащие из США и Португалии.

19 апреля в Литве стартовали учения НАТО «Удар меча». В них принимают участие военнослужащие из США, Литвы и Германии.

Ранее в Норвегии заявили о подготовке к конфликту с Россией в Арктике.

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