Шойгу заявил об увеличении выпуска российских вооружений соразмерно угрозам Запада

Российский военно-промышленный комплекс продолжит наращивать производство наиболее востребованных типов вооружения и военной техники соразмерно угрозам, исходящим со стороны США и их союзников. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

«Соразмерно угрозам, создаваемым Соединенными Штатами и их союзниками, продолжим совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники», – сказал глава военного ведомства на заседании коллегии Минобороны.

Он отметил, что российский ВПК постоянно наращивает мощности, чтобы повысить боевые возможности Вооруженных сил РФ. Об этом, по словам Шойгу, говорит обстановка в зоне специальной военной операции.

До этого министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей специальной военной операции на Украине. Также в ходе выступления Шойгу отметил, что с начала СВО российскими военными уничтожено более 22 тысяч украинских беспилотников.

Ранее Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации.