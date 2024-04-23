Шойгу рассказал о расширении зоны контроля ВС РФ в ДНР

Вооруженные силы РФ в ходе боевых действий взяли под свой контроль три населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Глава российского военного ведомства 23 апреля принял участие в заседании коллегии министерства обороны РФ. Во время совещания он оценил текущую обстановку на поле боя и обратил внимание, что в настоящее время армия страны владеет инициативой по всей линии соприкосновения.

«В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой народной республики. Идет расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке», — добавил Шойгу.

Кроме того, министр рассказал о потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, с начала специальной военной операции (СВО) украинские войска лишились около 500 тыс. солдат.

13 апреля Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под свой контроль донецкий населенный пункт Первомайское. Это село расположено на Авдеевском направлении.

21 апреля в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» появилась информация о взятии поселка Новомихайловка. В тот же день военное ведомство страны заявило, что ВС РФ заняли населенный пункт Богдановку.

Ранее российские войска вынудили ВСУ оставить позиции в донецком селе Очертино.