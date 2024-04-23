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Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала СВО

Шойгу: общие потери ВСУ с начала СВО составили почти 500 тысяч военнослужащих

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции на Украине (СВО) составили почти 500 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, украинские военные не смогли достичь поставленных целей во время контрнаступления.

«Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения», — обратил внимание министр.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что на фронте Украина столкнулась со сложностями почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

Накануне украинский генерал в отставке Сергей Кривонос признал потерю лучших украинских военных в Артемовске. При этом он отметил, что ВС России своих профессионалов правильно и активно используют.

Военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что ВСУ несут существенные потери на Сватовско-Кременском участке фронта в Луганской народной республике.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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Операция на Украине
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