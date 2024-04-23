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Названа дата первого пуска водородной ракеты «Ангара-А5В»

Разработчик: первый пуск водородной ракеты «Ангара-А5В» возможен в 2035 году

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Роскосмос/Reuters

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным кислородно-водородным блоком тяжелого класса возможен в 2030 году, а ракеты «Ангара-А5В» с кислородно-водородной третьей ступенью – в 2035 году. Об этом заявил гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко в интервью РИА Новости.

«Центр Хруничева завершает разработку рабочей документации на Кислородно-водородный разгонный блок «РБ КВТК» и приступает к автономной отработке составных частей. Планируемый срок летных испытаний – 2030 год», – сказал Варочко, отметив, что Центр успешно закончил проект ракеты «Ангара-А5В», который был принят «Роскосмосом» и оборонным ведомством.

По словам гендиректора, разработки продолжатся в 2026 году, при этом планируемый срок летных испытаний – 2035 год.

11 апреля российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» выполнила все необходимые задачи во время испытательного пуска, который состоялся на космодроме Восточный.

До этого в «Роскосмосе» отмечали, что после запуска «Ангары» разгонный блок «Орион» доставил на орбиту оборудование, ради доставки которого и была создана «Ангара».

Ранее глава «Роскосмоса» назвал «Ангару-А5» «строптивой девушкой».

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