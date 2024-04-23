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Матвиенко высказалась о возможных поставках ракет ATACMS Киеву

Матвиенко: возможная поставка ракет ATACMS Украине не повлияет на ход СВО

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Mike Mareen/Shutterstock

Возможная поставка ракет ATACMS Украине существенно не отразится на ходе боевых действий в зоне военной спецоперации, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

По словам спикера Совфеда, российские Вооруженные силы будут уничтожать вышеуказанные баллистические снаряды так же, как и прочие ракеты.

20 апреля палата представителей одобрила проект о выделении помощи Украине на $60,64 млрд. В новый пакет войдут $23,2 млрд на восполнение военных запасов США, $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Документ также предусматривает передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Голосование в сенате назначено на 23 апреля. Дальше законопроект отправится на подпись Байдену.

Подробнее о вооружении, которое Штаты планируют поставить Украине, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко раскрыл возможный ответ России на поставку ВСУ ракет ATACMS.

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Операция на Украине
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