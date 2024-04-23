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Стало известно о новых трудностях ВСУ на севере ЛНР

Марочко: ВСУ столкнулись с трудностями в логистике в районе Сватово и Кременной

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с логистическими трудностями в занятых ими селах на севере Луганской народной республики (ЛНР) неподалеку от городов Сватово и Кременная. Об этом сказал РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в последнее время положение украинских войск усугубилось в районах населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка, Надия, Макеевка и Невское. В свою очередь, тактическое положение российских войск в этих районах дает контроль над основными путями снабжения украинского противника. Также усугубляет ситуацию ВСУ нехватка механиков-водителей и транспорта, заключил эксперт.

До этого норвежская государственная вещательная компания Norsk Rikskringkasting сообщила, что средний возраст новобранцев в остро нуждающейся в живой силе украинской армии постоянно увеличивается. Эксперт назвал критической ситуацию, сложившуюся в Вооруженных силах Украины. Так, средний возраст солдат, находящихся на фронте, составляет около 40 лет.

Ранее бывший разведчик США заявил, что американская помощь Киеву не изменит ситуацию на поле боя.

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