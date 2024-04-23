Над Белгородской областью уничтожили несколько украинских реактивных снарядов

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью несколько снарядов, которые запустили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, сбитыми целями оказались четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха».

В ночь на 23 апреля о работе систем ПВО над регионом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

До этого в Шебекинском городском округе Белгородской области было объявлено о ракетной опасности.

Днем 22 апреля в Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к административному центру области.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Днем 20 апреля сообщалось, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал грузовик в регионе. В момент удара фура находилась на одном из участков автомобильной дороги Октябрьский — Бессоновка. Пострадавших нет.

Ранее украинские дроны сбросили два взрывных устройства на село в Белгородской области.