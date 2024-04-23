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Российские военные поразили более 170 объектов ВСУ

МО: группировка «Запад» уничтожила два БПЛА и поразила более 170 объектов ВСУ

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Виталий Аньков/РИА Новости

Начальник пресс-центра Западной группировки ВС РФ Иван Бигма сообщил ТАСС, что российские военные поразили более 170 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Бигмы, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и девять минометных расчетов.

«Средствами противовоздушной обороны группировки уничтожено два беспилотных летательных аппарата самолетного типа «Фурия», — сказал начальник пресс-центра.

Он добавил, что группировка также уничтожила два пункта управления беспилотниками ВСУ.

22 апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП Российской Федерации Владимир Рогов заявил, что украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР).

По данным Минобороны РФ, ВСУ за это время потеряли до 410 военнослужащих. Помимо людей, украинская армия потеряла девять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов.

Ранее Орбан назвал срок окончания конфликта на Украине.

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