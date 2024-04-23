Испанский солдата погиб на учениях НАТО

На международных учениях НАТО в Польше погиб испанский солдат. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой министерство национальной обороны республики.

Уточняется, что капрал испанской армии погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время тактических учений с боевой стрельбой. Международные тактические учения Saber Strike проводятся ежегодно на территории Польши.

В официальном заявлении выражается глубокие соболезнования в связи с этим происшествием.

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