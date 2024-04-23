Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению главы региона, на подлете к Белгороду были сбиты несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших нет.

Губернатор уточнил, что в поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания. Кроме того, выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля.

До этого в Шебекинском городском округе Белгородской области было объявлено о ракетной опасности.

Днем 22 апреля в Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к административному центру области.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Днем 20 апреля сообщалось, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал грузовик в регионе. В момент удара фура находилась на одном из участков автомобильной дороги Октябрьский — Бессоновка. Пострадавших нет.

Ранее украинские дроны сбросили два взрывных устройства на село в Белгородской области.