В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в Белгороде и Белгородском районе действует сирена ракетной опасности.

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — сказано в сообщении главы региона.

До этого Гладков сообщал, что в Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к административному центру области.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Днем 20 апреля сообщалось, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал грузовик в регионе. В момент удара фура находилась на одном из участков автомобильной дороги Октябрьский — Бессоновка. Пострадавших нет.

Ранее украинские дроны сбросили два взрывных устройства на село в Белгородской области.