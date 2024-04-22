В Польше допустили размещение ядерного оружия РФ в Калининграде

Президент Польши Анджей Дуда допустил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области, однако не привел доказательств своих слов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российские власти проводят враждебную агрессивную политику, которая на протяжении многих лет состоит в нарушении всех международных соглашений, милитаризации Калининградской области, где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками», — сказал президент Польши.

22 апреля Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов «для укрепления безопасности восточного фланга НАТО» в рамках программы Nuclear Sharing.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в случае размещения в Польше американского ядерного оружия оно станет легитимной целью для поражения в ситуации прямого военного конфликта с НАТО.

В Кремле, комментируя заявление польского лидера, заявили, что Россия примет ответные меры.

Ранее об американском ядерном оружии в Польше высказался глава польского МИДа Радослав Сикорский.