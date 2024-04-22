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Военный эксперт оценил перспективы нового контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Колчин: новый пакет западной помощи не поможет ВСУ

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Thomas Peter/Reuters

Новый пакет помощи, одобренный палатой представителей США, не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) при контрнаступлении. Такое мнение в интервью Pravda.Ru высказал военный эксперт Петр Колчин. По его словам, заявления Киева о наступательных действиях несут исключительно имиджевый характер.

«Несмотря на то, что Запад готовится к передаче нового пакета оружия, эта помощь никак не сможет изменить ситуацию на линии соприкосновения. Российская армия полностью владеет инициативой на фронте, и передача оружия никак не может это изменить», — подчеркнул Колчин.

Он добавил, что новый пакет западной помощи позволит лишь поддерживать функционирование киевской верхушки, которая занимается больше распилом выделенных средств.

Проект о выделении почти $61 млрд Украине поддержали 210 парламентариев от Демократической партии.

Глава комитета сената конгресса США по разведке Марк Уорнер сообщил, что Вашингтон может возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели. В пакет помощи войдут в том числе дальнобойные ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS). Смогут ли новые поставки американского оружия изменить ситуацию на фронте и что может стать наиболее приоритетным объектом для ударов ВСУ, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее в США оценили шансы Украины на победу после конфискации российских активов.

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