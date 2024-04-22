Подразделения ВСУ больше месяца не эвакуируют тела солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже больше месяца не эвакуируют тела своих сослуживцев после боев под Белогоровкой в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, ВСУ практически с ранней весны не эвакуируют останки солдат с данного участка. Марочко обратил внимание, что из-за этого на некоторых позициях в районе населенного пункта практически невозможно находиться.

Он также отметил, что ВСУ несут большие потери на Сватовско-Кременском направлении. Также Марочко рассказал, что украинские войска более интенсивно пытаются контратаковать российских военных и вернуть утраченные позиции в районе населенных пунктов Терны, Торское и Червоная Диброва.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.