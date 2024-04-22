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Стало известно, где изготавливают необходимые для американского ВПК чипы

Раймондо: необходимые для американского ВПК чипы производятся за пределами США

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Depositphotos

Самые совершенные чипы, необходимые для американского ВПК, производятся за пределами США. Об этом заявила глава американского министерства торговли Джина Раймондо телеканалу CBS.

«Хотя американские технологические компании разрабатывают самые передовые в мире чипы, на самом деле ни один из них не производится в США», — сказала глава ведомства.

Раймондо уточнила, что 90% из них изготавливают на Тайване, хотя они являются «ключом к будущему» вооружения Пентагона.

По ее словам, в случае воссоединения острова с материковым Китаем Вашингтон может лишиться поставок чипов. Министр отметила, что КНР «на годы» отстает от США в области развития полупроводников.

По информации компании IDC, ведущими производителями полупроводников являются компании из Китая, США и Южной Кореи. Среди них лидирует тайваньская TSMC, по состоянию на 2022 год занимавшая 55,5% мирового рынка чипов.

До этого iPhone 17 Pro назвали первым в мире смартфоном с 2-нм чипом от TSMC.

Ранее нейросети в смартфонах Samsung научились понимать русский язык.

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