Стало известно, где изготавливают необходимые для американского ВПК чипы

Самые совершенные чипы, необходимые для американского ВПК, производятся за пределами США. Об этом заявила глава американского министерства торговли Джина Раймондо телеканалу CBS.

«Хотя американские технологические компании разрабатывают самые передовые в мире чипы, на самом деле ни один из них не производится в США», — сказала глава ведомства.

Раймондо уточнила, что 90% из них изготавливают на Тайване, хотя они являются «ключом к будущему» вооружения Пентагона.

По ее словам, в случае воссоединения острова с материковым Китаем Вашингтон может лишиться поставок чипов. Министр отметила, что КНР «на годы» отстает от США в области развития полупроводников.

По информации компании IDC, ведущими производителями полупроводников являются компании из Китая, США и Южной Кореи. Среди них лидирует тайваньская TSMC, по состоянию на 2022 год занимавшая 55,5% мирового рынка чипов.

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