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Авиация ВС России нанесла удар по опорному пункту ВСУ

Минобороны: авиация нанесла удар по опорным пунктам ВСУ в районе Белогоровки

Авиация «Южной» группировки войск нанесла удары по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовало Минобороны России.

На кадрах зафиксированы моменты прилетов снарядов по позициям украинских военнослужащих.

Удары нанесены по опорным пунктам 81-й аэромобильной бригады ВСУ, оборудованным в лесополосах в районе Белогоровки.

До этого в военном ведомстве сообщили, что экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении.

По данным ведомства, удар нанесли фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это позволило нанести точный удар по целям, при этом не входя в зону поражения средств противовоздушной обороны (ПВО) противника, пояснили в Минобороны. После успешного выполнения задачи экипажи самолетов вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало удар по немецкому ЗРК IRIS-T.

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