Эффективность немецких танков Leopard в зоне боевых действий на Украине является нулевой, считает человек с позывным «Феникс», работающий на разведку ВСУ и командование на Покровском направлении. Об этом пишет испанская газета El País.

«Польза Leopard на фронте сейчас является нулевой. Я разговаривал с тысячей солдат на этом фронте и мое заключение, что военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать ее с советской», — заявил «Феникс» изданию.

Газета отмечает, что основные проблемы вооруженных сил Украины — нехватка личного состава и боеприпасов, и эффект от нового закона о мобилизации армия ощутит далеко не сразу. Также отмечается, что продвижение российских войск в настоящее время способны замедлять только беспилотники.

До этого сообщалось, что на Купянском направлении группировка войск «Запад» наступает широким фронтом. Отмечается, что российские военные вплотную подошли к Синьковке, которая находится в пригороде Купянска, и Стельмаховке.

Ранее в Минобороны РФ посчитали количество сбитых за сутки дронов ВСУ.