Российские расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Южная» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Специалисты сначала получили координаты целей от разведчиков. Затем, по данным Минобороны, расчет прибыл на необходимое место, артиллеристы развернули установку в боевое положение и ударили по позициям противника.

С помощью беспилотников специалисты корректировали огонь и фиксировали поражение целей. По позициям противника били реактивными снарядами на дальности более 12 км. После нанесения удара расчет покинул огневую позицию, заключили в ведомстве.

До этого подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ. В Минобороны также отметили, что ВСУ потеряли до 365-ти военнослужащих. Помимо потерь в живой силе, они лишились боевой машины пехоты Marder производства ФРГ, 12 автомобилей, 122-мм гаубицы Д-30.

Ранее российская армия улучшила позиции на Донецком направлении.