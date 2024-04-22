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ВС России уничтожили 12 автомобилей ВСУ и гаубицу Д-30

Минобороны: ВС России уничтожили 12 автомобилей ВСУ и 122 мм гаубицу Д-30

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили девять контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевые столкновения произошли в районах населенных пунктов Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи Донецкой народной республики.

В ведомстве также отметили, что ВСУ потеряли до 365-ти военнослужащих. Помимо потерь в живой силе, они лишились боевой машины пехоты Marder производства ФРГ, 12 автомобилей, 122-мм гаубицы Д-30.

До этого там сообщалось, что истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также место подготовки ракет на аэродроме Днепр были уничтожены высокоточными ударами ВС России. Военное ведомство опубликовало видео ударов.

На опубликованных кадрах отмечены цели, по которым был нанесен удар. Помимо истребителя, был уничтожен радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

Ранее российская армия улучшила позиции на Донецком направлении.

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