Подразделения группировки российских войск «Запад» за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что за данный промежуток времени военнослужащие страны нанесли огневое поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенного пункта Терны в Донецкой народной республике (ДНР). Здесь засекли формирования 21-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад украинских войск.

«В районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения нацгвардии («Азов» (организация запрещена в России))», — говорится в публикации.

Представители министерства добавили, что в ходе боевых действий ВСУ потеряли до 25-ти солдат и два пикапа. Более того, подразделения группировки войск «Запад» вывели из строя одну 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика».

Утром 22 апреля МО РФ сообщило, что экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по опорному пункту украинских войск на Южно-Донецком направлении. Российские военные выполнили задачу, использовав фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Ранее десантники из Бурятии захватили опорный пункт ВСУ на подступах к донецкому городу Часову Яру.