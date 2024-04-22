Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ рассказали о работе группировки «Запад» в зоне СВО

МО РФ: подразделения группировки «Запад» отразили четыре атаки «Азова»*

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Подразделения группировки российских войск «Запад» за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что за данный промежуток времени военнослужащие страны нанесли огневое поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенного пункта Терны в Донецкой народной республике (ДНР). Здесь засекли формирования 21-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад украинских войск.

«В районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения нацгвардии («Азов» (организация запрещена в России))», — говорится в публикации.

Представители министерства добавили, что в ходе боевых действий ВСУ потеряли до 25-ти солдат и два пикапа. Более того, подразделения группировки войск «Запад» вывели из строя одну 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика».

Утром 22 апреля МО РФ сообщило, что экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по опорному пункту украинских войск на Южно-Донецком направлении. Российские военные выполнили задачу, использовав фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Ранее десантники из Бурятии захватили опорный пункт ВСУ на подступах к донецкому городу Часову Яру.

*   организация запрещена в России
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами