Украинский дрон сбит над российским регионом

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, попытка Киева совершить атаку с применением беспилотника по российским объектам была предпринята около 12:00 мск.



«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в министерстве.

До этого губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области сбила беспилотник на подлете к городу в Яковлевском городском округе.

Глава региона добавил, что один из разгонных блоков упал во двор многоквартирного дома. В результате инцидента нет пострадавших или разрушений.

Также силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Жуковском районе Калужской области.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.