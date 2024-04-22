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Украинский дрон сбит над российским регионом

МО РФ: украинский беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью

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Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, попытка Киева совершить атаку с применением беспилотника по российским объектам была предпринята около 12:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в министерстве.

До этого губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области сбила беспилотник на подлете к городу в Яковлевском городском округе.

Глава региона добавил, что один из разгонных блоков упал во двор многоквартирного дома. В результате инцидента нет пострадавших или разрушений.

Также силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Жуковском районе Калужской области.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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