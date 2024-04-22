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В Кремле оценили предложение приравнять военкоров к участникам боевых действий

Песков оценил предложение приравнять военкоров к участникам боевых действий

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение приравнять военных корреспондентов к участникам боевых действий.

Соответствующая инициатива начала обсуждаться в обществе после гибели военкора «Известий» Семена Еремина в зоне проведения специальной военной операции.

«Мне неизвестно, чтобы были какие-то официальные некие инициативы. Вы знаете, что эта тема неоднократно поднималась, безусловно, есть большая разница в той работе, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют военнослужащие с оружием в руках. Поэтому здесь существуют разные точки зрения, но мне неизвестно о каких-то официальных инициативах», — сказал представитель Кремля.

19 апреля стало известно о гибели спецкора «Известий» Семена Еремина в зоне проведения СВО при подготовке репортажа про борьбу с беспилотниками. После второго сброса с FPV-дрона журналист получил ранения, от которых позднее умер. Еремин прошел через «самые горячие фазы Донбасского конфликта», освещал боевые действия в Сирии, а в зоне спецоперации работал с самого ее начала. Недавно у него родилась дочь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков выразил соболезнования в связи с гибелью Еремина.

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