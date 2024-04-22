Стало известно, кто заменит уволенную главу пресс-центра южной группировки ВСУ

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук стал новым руководителем пресс-центра Сил обороны юга вместо уволенной Натальи Гуменюк. Об этом сам Плетенчук сообщил изданию «Укринформ».

До этого с должности главы Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга на днях уволили Наталью Гуменюк. Этого потребовали журналисты, потому что заявляли, что она препятствовала освещению работы российских военных на юге и запрещала журналистам въезжать в Херсонскую область во время подрыва Каховской ГЭС.

Уточняется, что увольнение произвели в рамках «ротационных мероприятий», и в настоящее время идет отбор кандидатов на пост «голоса» южной группировки войск.

В начале апреля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил об увольнении командующих оперативными командованиями «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова.

Позднее он добавил, что командующим оперативным командованием «Юг» назначен полковник Шаповал, бывший комбриг 59-й бригады ВСУ, а «Запада» — бригадный генерал Шведюк Владимир, который ранее служил в силах теробороны.

Ранее военнослужащие первого отдельного штурмового батальона ВСУ пожаловались на безрассудство командующих украинскими силами.