На Украине солдата отправили в тюрьму за отказ форсировать Днепр

Бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорили к пяти годам лишения свободы за отказ форсировать Днепр для закрепления в Крынках Херсонской области. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Уроженец Ивано-Франковской области Юрий М. был мобилизован в украинскую армию и служил там в должности стрелка-оператора одной из бригад морской пехоты. По данным издания, 5 ноября прошлого года командир роты приказал форсировать Днепр в Херсонской области и закрепиться в населенном пункте Крынки, заняв там перекресток. Юрий М. публично заявил, что не согласен с приказом начальства и отказывается выполнять его.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за неповиновение, совершенное в условиях военного положения. Солдат вину не признал.

Суд постановил, что приказ «не носил явно преступного содержания», в связи с чем подлежал безоговорочному и неукоснительному исполнению со стороны Юрия М. Фигуранта признали виновным и приговорили к лишению свободы на пять лет.

В марте сообщалось, что Сыховский районный суд города Львова приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за отказ от мобилизации в ряды ВСУ. Мужчина объяснил свои мотивы нежеланием стрелять в россиян и в целом антивоенными настроениями.

Ранее российский военный получил срок за отказ ехать в зону СВО.