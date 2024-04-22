Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине солдата отправили в тюрьму за отказ форсировать Днепр

Бойца ВСУ приговорили к 5 годам лишения свободы за отказ форсировать Днепр

close
100%
Sofiia Gatilova/Reuters

Бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорили к пяти годам лишения свободы за отказ форсировать Днепр для закрепления в Крынках Херсонской области. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Уроженец Ивано-Франковской области Юрий М. был мобилизован в украинскую армию и служил там в должности стрелка-оператора одной из бригад морской пехоты. По данным издания, 5 ноября прошлого года командир роты приказал форсировать Днепр в Херсонской области и закрепиться в населенном пункте Крынки, заняв там перекресток. Юрий М. публично заявил, что не согласен с приказом начальства и отказывается выполнять его.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за неповиновение, совершенное в условиях военного положения. Солдат вину не признал.

Суд постановил, что приказ «не носил явно преступного содержания», в связи с чем подлежал безоговорочному и неукоснительному исполнению со стороны Юрия М. Фигуранта признали виновным и приговорили к лишению свободы на пять лет.

В марте сообщалось, что Сыховский районный суд города Львова приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за отказ от мобилизации в ряды ВСУ. Мужчина объяснил свои мотивы нежеланием стрелять в россиян и в целом антивоенными настроениями.

Ранее российский военный получил срок за отказ ехать в зону СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами