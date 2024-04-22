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Глава военной разведки Израиля Халива подал в отставку

Пресс-служба ЦАХАЛ: глава разведки Израиля Халива подал в отставку

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава израильского разведывательного управления Аарон Халива подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

По данным пресс-службы израильской армии, Халива уйдет в отставку, как только будет назначен его преемник.

«Начальник Генерального штаба поблагодарил генерал-майора Аарона Халиву за 38 лет службы в ЦАХАЛ, в течение которых он внес значительный вклад в безопасность государства Израиль как боевой солдат, так и командир», — говорится в сообщении армии Израиля.

Отмечается, что Халива в прошлом году взял на себя ответственность за провалы разведки, которые позволили исламистской группировке ХАМАС совершить нападение на Израиль 7 октября.

До этого газета The Times of Israel со ссылкой на собственные источники в США писала, что Вашингтон рассматривает введение санкций в отношении нескольких других подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и полиции, помимо батальона «Нецах Иегуда», состоящего преимущественно из националистически настроенных ультраортодоксальных евреев.

Ранее Нетаньяху обвинил Запад в потере совести.

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