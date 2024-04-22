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На Украине утверждают, что российские спецслужбы работают над «Майданом-3»

Глава ГУР Буданов: спецслужбы РФ работают на Украине над «Майданом-3»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны республики Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью «BBC Украина» обвинил спецслужбы России в том, что они якобы работают над тем, чтобы организовать на Украине «Майдан-3».

По его утверждениям, российские спецслужбы якобы продолжают реализовывать этот план, который необходим для распространения панических настроений среди украинского населения, уныния, разжигания конфликта между гражданскими и военными на Украине.

Буданов считает, что пророссийские силы не смогут функционировать на Украине, поэтому спецслужбы РФ «камуфлируют это под разного рода деятельность, под разные вопросы социальной напряженности».

Глава ГУР также утверждает, что из-за социальной напряженности на Украине в связи с «Майданом-3» замедлился процесс обмена пленными между Киевом и Москвой.

Также Буданов заявил, что Украину с мая ждет достаточно трудная, но не катастрофическая ситуация. Связано это с тем, что, предположительно, российские войска прибегнут к комплексному подходу.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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